В Ростове-на-Дону подросток-мотоциклист попал в больницу после аварии с автомобилем

11 Сент. 20:58 2019-09-11T20:58:50+03:00

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В среду, 11 сентября,13-летний мальчик на скутере около 15:20 столкнулся с автомобилем "Заз Шанс" на улице Золотистой, 70 А» в Первомайском районе Ростова-на-Дону.

По предварительной информации, подросток-мотоциклист, выезжая с прилегающей территории, допустил столкновение с автомобилем, находящимся под управлением 71-летнего пенсионера.

- В результате ДТП подросток с травмами доставлен в больницу. Проводится проверка, - рассказали в УГИБДД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU