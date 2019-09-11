В Ростове-на-Дону подросток-мотоциклист попал в больницу после аварии с автомобилем
Школьник не уступил дорогу машине
Пострадавшего школьника доставили в больницуФото: "КП" Архив
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В среду, 11 сентября,13-летний мальчик на скутере около 15:20 столкнулся с автомобилем "Заз Шанс" на улице Золотистой, 70 А» в Первомайском районе Ростова-на-Дону.
По предварительной информации, подросток-мотоциклист, выезжая с прилегающей территории, допустил столкновение с автомобилем, находящимся под управлением 71-летнего пенсионера.
- В результате ДТП подросток с травмами доставлен в больницу. Проводится проверка, - рассказали в УГИБДД по Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU