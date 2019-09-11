Ростовчанка ударила ножом рецидивиста во время пьяной ссоры
Перед судом предстанет женщина, обвиняемая в нанесении тяжких телесных повреждений рецидивисту ножом в городе Батайске в жилом доме по улице Гайдаш.
Во время распития алкоголя между 36-летней ростовчанкой и 46-летним мужчиной, который ранее был судим за разбой и сопротивление представителям власти, произошла крупная ссора. Разъяренная женщина воткнула нож в спину собутыльнику.
- Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, - сообщил «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах региона.
Полицейские изъяли с места происшествия нож, а также одежду, в которой была женщина в день нападения.
Известно, что потерпевшему придется в течение нескольких месяцев проходить лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU