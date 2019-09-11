2019-09-11T22:35:04+03:00
Общество

Ростовчанка ударила ножом рецидивиста во время пьяной ссоры

Пострадавшему потребуется несколько месяцев на восстановление здоровья
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Разъяренная женщина воткнула нож в спину знакомомуРазъяренная женщина воткнула нож в спину знакомомуФото: Архив "КП"
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Перед судом предстанет женщина, обвиняемая в нанесении тяжких телесных повреждений рецидивисту ножом в городе Батайске в жилом доме по улице Гайдаш.

Во время распития алкоголя между 36-летней ростовчанкой и 46-летним мужчиной, который ранее был судим за разбой и сопротивление представителям власти, произошла крупная ссора. Разъяренная женщина воткнула нож в спину собутыльнику.

- Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, - сообщил «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах региона.

Полицейские изъяли с места происшествия нож, а также одежду, в которой была женщина в день нападения.

Известно, что потерпевшему придется в течение нескольких месяцев проходить лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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