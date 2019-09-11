2019-09-11T22:59:18+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону мужчина ограбил ювелирный магазин

Собственники подсчитывают убытки
ПЕТР ДЕНИСОВ
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Преступник вырвал лоток с украшениями и сбежалПреступник вырвал лоток с украшениями и сбежалФото: Архив "КП"
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В донской столице мужчина ограбил ювелирный магазин. Инцидент произошел накануне вечером на проспекте Космонавтов.

В магазин зашел потенциальный покупатель. Он долго рассматривал витрину с золотыми украшениями, а потом неожиданно вырвал лоток с золотыми украшениями и сбежал с места преступления.

- Сейчас устанавливается точное количество похищенных украшений и общая сумма причиненного ущерба, - рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах донского региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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