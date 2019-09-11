В Ростове-на-Дону мужчина ограбил ювелирный магазин
В донской столице мужчина ограбил ювелирный магазин. Инцидент произошел накануне вечером на проспекте Космонавтов.
В магазин зашел потенциальный покупатель. Он долго рассматривал витрину с золотыми украшениями, а потом неожиданно вырвал лоток с золотыми украшениями и сбежал с места преступления.
- Сейчас устанавливается точное количество похищенных украшений и общая сумма причиненного ущерба, - рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах донского региона.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU