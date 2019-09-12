В Ростовской области пропал пенсионер

СЕГОДНЯ 10:13 2019-09-12T10:13:44+03:00

Мужчина вышел из своего дома и не вернулся. Фото: "Лиза Алерт Юг".

Мужчина вышел из своего дома в Батайске и не вернулся

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В Ростовской области в розыск объявлен 65-летний Анатолий Синченко. Известно, что еще 11 сентября этого года пенсионер вышел из своего дома, расположенного в городе Батайске на улице Советская. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни близким, ни родным. Пропал Анатолий Николаевич рано утром.

- В день исчезновения мужчина был одет в синюю спортивную кофту с белыми полосками, темно-зеленую майку с желтыми надписями, светло-серые брюки и домашние темно-коричневые тапочки, - рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Юг», которые занимаются его поисками. - Рост батайчанина 165 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы русые, короткие, глаза голубые.

Волонтеры просят не быть равнодушным к чужой беде. И, если вам что-то известно о местонахождении пенсионера, звоните по телефонам, которые указаны ниже.

АЛЛО!

Звоните 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU