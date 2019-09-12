2019-09-12T10:13:44+03:00
Общество

В Ростовской области пропал пенсионер

Мужчина вышел из своего дома в Батайске и не вернулся
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Мужчина вышел из своего дома и не вернулся. Фото: "Лиза Алерт Юг".Мужчина вышел из своего дома и не вернулся. Фото: "Лиза Алерт Юг".
Изменить размер текста:

В Ростовской области в розыск объявлен 65-летний Анатолий Синченко. Известно, что еще 11 сентября этого года пенсионер вышел из своего дома, расположенного в городе Батайске на улице Советская. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни близким, ни родным. Пропал Анатолий Николаевич рано утром.

- В день исчезновения мужчина был одет в синюю спортивную кофту с белыми полосками, темно-зеленую майку с желтыми надписями, светло-серые брюки и домашние темно-коричневые тапочки, - рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Юг», которые занимаются его поисками. - Рост батайчанина 165 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы русые, короткие, глаза голубые.

Волонтеры просят не быть равнодушным к чужой беде. И, если вам что-то известно о местонахождении пенсионера, звоните по телефонам, которые указаны ниже.

АЛЛО!

Звоните 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«На старте»: Рекламную кампанию в поддержку малого и среднего бизнеса запустил ВТБ
Житель Ростовской области во время отдыха на природе случайно застрелил знакомого
В Ростове-на-Дону обсудили нехватку врачей
Житель Таганрога три года насиловал дочь
Ростовчан призвали быть осторожными в День города-2019
В День города в центре Ростова-на-Дону отключат свет
Погода в Ростове-на-Дону на День города 14-15 сентября 2019: будет тепло и солнечно
В Ростове-на-Дону мужчина ограбил ювелирный магазин
Ростовчанка ударила ножом рецидивиста во время пьяной ссоры
Крупный ландшафтный пожар в Новочеркасске тушили шесть часов
В Ростове-на-Дону подросток-мотоциклист попал в больницу после аварии с автомобилем
Спасатели вытащили из воды рыбака, перевернувшегося на лодке в Ростовской области
Десять гандболисток «Ростов-Дона» сыграют в сборной России
Ростовчан испугали боевые истребители в небе над городом
Рецидивист угнал карету скорой помощи в Ростовской области
Автомобилист сбил девочку на пешеходном переходе в Ростовской области
Может перекинуться на дома: в Новочеркасске тушат крупный ландшафтный пожар
Самая сексапильная блондинка России Виктория Лопырева всерьез увлеклась йогой
В Ростове-на-Дону пройдет джазовый фестиваль с участием известных музыкантов Италии, Германии и США
«Какая шикарная!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в маленьком черном платье сразила поклонников
Докатался до уголовки: житель Пролетарского района угнал у фермера трактор
Женщина во время семейной ссоры ударила мужа ножом в грудь в Ростовской области
Донские пограничники поймали подозреваемого в педофилии на границе с Украиной