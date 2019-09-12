В Ростове-на-Дону обсудили нехватку врачей

СЕГОДНЯ 11:09 2019-09-12T11:09:56+03:00

Медиков не хватает в больницах, поликлиниках и в службе скорой помощи

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону не хватает врачей. Такая информация была озвучена на заседании постоянной комиссии горДумы по здравоохранению. По словам замначальника Управления здравоохранения донской столицы Ольги Барладян, выступившей перед депутатами с докладом, укомплектованность городских медучреждений врачами составляет 67,2 процента, а средними медработниками – 63,1 процента. Кроме того, серьезный дефицит кадров испытывают городские поликлиники, в частности, не достаточно участковых терапевтов.

- Но больше всего беспокоит нехватка врачей скорой медицинской помощи - бригады, выезжающие на вызовы, укомплектованы ими лишь на 28 процентов, - озвучила чиновница.

Чтобы решить кадровый вопрос, ждут 270 студентов-целевиков. Правда, этого будет не достаточно. Поэтому мэрия города даже готова оплачивать обучение в ординатуре по дефицитным специальностям на коммерческих местах. Так уже в этом году по этой программе завершат обучение два ординатора скорой медицинской помощи, оплату обучения которых проводили за счет средств бюджета города.

Также готовится проект постановления о переводе семи квартир в число служебных жилых помещений для выделения врачам участковой службы и узких специальностей. За четыре года служебное жилье в Ростове-на-Дону получили 28 врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU