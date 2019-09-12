2019-09-12T11:51:27+03:00
Происшествия

Житель Ростовской области во время отдыха на природе случайно застрелил знакомого

Мужчину обвинили в причинении смерти по неосторожности
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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В Каменском районе перед судом предстанет местный житель, которого считают виновным в гибели человека. Трагедия случилась во время отдыха на природе. Ночью обвиняемый, приняв с друзьями на грудь, решил пострелять из охотничьего ружья, которое взял с собой из дома.

- При перезарядке ружье заклинило и при попытке закрыть его, не убедившись в том, что рядом нет иных лиц, по неосторожности произвел выстрел, в результате которого рядом стоявший 38-летний потерпевший получил сквозное ранение бедра, - говорится в официальном сообщении прокуратуры Ростовской области.

Несчастного с сильной кровопотерей успели привезти в больницу, но травма была слишком тяжелой. Медики не смогли спасти пострадавшего. Уголовное дело направлено в Каменский районный суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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