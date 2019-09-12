2019-09-12T12:31:21+03:00
Общество

«На старте»: Рекламную кампанию в поддержку малого и среднего бизнеса запустил ВТБ

Новый пакет услуг предлагает выгодные условия для компаний и предпринимателей, только начинающих свое сотрудничество с банком
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Федеральную рекламную кампанию в поддержку малого и среднего бизнеса запустил ВТБ. Речь идет о новом пакете услуг рассчетно-кассового обслуживания - «На старте». Как рассказали в банке, он создан для предпринимателей и компаний, которые только начинают свое сотрудничество с банком. В частности, клиентам предлагают выгодные условия, среди которых - бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета в течение года, подключение и использование интернет-банка, а также проведение рублевых платежей.

- Для растущего бизнеса особенно необходимо быстро и с минимальными затратами получать качественное обслуживание, - уверен заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников. - Для нашего банка стратегически важно развивать каналы коммуникации с компаниями и предпринимателями и предлагать продукты на основе потребностей различных клиентских групп. ВТБ специально разработал и запустил пакет услуг «На старте», чтобы каждый бизнесмен, не важно - только начинает он свое дело или уже достиг определенных высот - смог пользоваться современными технологичными услугами расчетно-кассового обслуживания с профессиональной поддержкой банка, при этом концентрируясь на воплощении своих бизнес-идей и достижении целей.

Известно, что главными героями рекламной кампании стали реальные клиенты ВТБ — активно развивающие свое дело предприниматели. Режиссер ТВ-ролика Александр Старостин мастерски собрал живые эмоциональные истории, где герои рассказывают о своем опыте и преимуществах сотрудничества с банком. Сообщается, что рекламная кампания продлится до конца октября.

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