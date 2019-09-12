Times Higher Education 2019-2020: ЮФУ вошел в престижный международный рейтинг

СЕГОДНЯ 16:02 2019-09-12T16:02:15+03:00

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Южный федеральный университет вошел в престижный международный рейтинг по версии журнала Times Higher Education 2019-2020. Известно, что в него включены только 1 396 лучших вузов с высоким уровнем исследований из более, чем 26 тысяч (!) университетов.

Рейтинг существует на протяжении 15 лет. А ключевым критерием для включения в него является число публикаций, индексируемых в Scopus. В текущем году в нем представлено больше высших учебных заведений, чем когда-либо ранее. А количество российских вузов во всемирном рейтинге увеличилось с 35 до 39. У ЮФУ- 16 место.Также этот донской вуз вместе с другими российскими университетами вошел в категорию 1001+ рейтинга. И укрепил свои показатели в области научных исследований (в 2019 году – 9,7, 2020 – 10), в области индустриальных доходов (2019 год – 42, 2020 – 42) и в области международной привлекательности (2019 – 25,3, 2020 – 27,1).

Напомним, уровень достижений университетов в Рейтинге лучших университетов мира (The World University Rankings) оценивается на основании результатов статистического анализа их деятельности, а также результатов ежегодного глобального экспертного опроса представителей международного академического сообщества и работодателей. Используется 13 тщательно откалиброванных показателей эффективности для обеспечения наиболее полных и сбалансированных сравнений. В частности, оценка вузов идет по следующим параметрам: уровень преподавания, качество исследовательской деятельности и объем цитирования исследовательских работ, включенность вуза в инновационные процессы и глобальные исследования.