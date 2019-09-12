В Ростове-на-Дону построят еще одну школу

СЕГОДНЯ 17:28 2019-09-12T17:28:29+03:00

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В городе Ростове-на-Дону появится еще одна школа. Об этом сообщили в региональном правительстве. Известно, что она будет расположена в новом микрорайоне города - Левенцовском. Сообщается, что рассчитано образовательное учреждение будет на 1275 учащихся. По итогам проведения государственной экспертизы по объекту уже выдано положительное заключение. Чиновники добавили, что по факту это будет здание, состоящие из четырех блоков трех и четырех этажей.

- Проект обеспечивает максимальную изоляцию начальных классов от средней и старшей школы, - говорится в официальном сообщении. - В помещениях для младшеклассников предусмотрены рекреации для подвижных игр на переменах.

Также в центре информации будет размещена зона читательских мест и для работы за компьютером. Будут и интерактивные доски, и мультимедийные проекторы, а еще предусмотрен стрелковый тир - для стрельбы из пневматического оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU