В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная компенсациям расходов за капремонт

СЕГОДНЯ 17:37 2019-09-12T17:38:22+03:00

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В пятницу, 13 сентября, в Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая будет посвящена компенсациям расходов жителей за капремонт. Ее проведут в региональном министерстве труда и социального развития. С 14:00 до 16:00 они будут дежурить у телефона.

Позвонив по номеру, указанному ниже, можно будет узнать о том, кому положены льготы, каков их размер, как их правильно оформить и какие документы необходимы, а также где их получать.

В ведомстве добавили, что речь будет вестись об платах взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Известно, что 50 процентов выплаты компенсации положены одиноко проживающим неработающим собственникам старше 70 лет, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста. А вот 100 процентов при тех же условиях тем, чей возраст уже достиг 80 лет.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии» - 8 (836) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU