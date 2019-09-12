В Ростове-на-Дону на автозаправке мужчина облил оператора бензином

СЕГОДНЯ 18:47 2019-09-12T18:49:55+03:00

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В Первомайском районе Ростова-на-Дону благодаря вмешательству сотрудников Росгвардии удалось остановить мужчину, который едва не спалил автозаправочную станцию, облив оператора бензином.

- Гражданин, находясь на территории станции, выхватил заправочный шланг и стал обливать бензином сотрудника, - рассказали в ведомстве. - Мужчина вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью и грозился расправой. При виде этой картины кассир принял решение нажать «тревожную» кнопку.

Прибывшие на место сотрудники задержали злоумышленника и передали в полицию. В тот же день, как сообщает Росгвардия, бойцам удалось предотвратил кражу из крупного строительного магазина, расположенного в Аксайском районе. Как оказалось, двое неизвестных оплатили не весь выбранный ими товар на кассе. Злоумышленники спрятали в сумку видеодомофон и пытались вынести его с территории магазина без оплаты. Но вовремя подоспевшие росгвардейцы совместно с охранниками торгового комплекса задержали мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU