2019-09-13T09:21:22+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону потушили пожар в СИЗО №1

На территории режимного объекта загорелся мусор
ДЕНИСОВ ПЕТР
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На территории СИЗО загорелся мусор. Фото: vk "Это Ростов-на-Дону! — Новости"На территории СИЗО загорелся мусор. Фото: vk "Это Ростов-на-Дону! — Новости"
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В ростовском следственном изоляторе на улице Максима Горького произошел пожар.

На территории режимного объекта накануне около 18:50 загорелись твердые бытовые отходы. Огонь охватил от 4 до 6 квадратных метров, но сопровождался сильным задымлением.

- В результате слаженных действий пожарной части учреждения с привлечением сил МЧС по Ростовской области возгорание в течение 10 минут было потушено, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

По их словам, пострадавших и ущерба имуществу нет. Сейчас учреждение работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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