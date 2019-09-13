В Ростове-на-Дону на сутки отключат холодную воду
В Ростове-на-Дону отключат холодную воду. Известно, что краны опустеют с 09:00 в среду, 18 сентября. При этом воды не будет до 13:00 следующего дня. Не повезет жителям домов, которые расположены в районе Чкаловского. Там все это время будут проводиться ремонтные работы по замене входных задвижек.
КОНКРЕТНО
В каких границах не будет воды
ул. Орская от №14\2 до 24\1 (четные и нечетные номера);
2-й пос. Орджоникидзе от ул. Панфиловцев до ул. Российская;
от ул. Можайская до ул. Абаканская – ул. Георгиевская;
пос. Чкаловский;
ул. 50 лет РСМ – пер. Мезенский – ул. Вятская – ул. Штахановского, до ул. Казахская – ул. Раздорская.
ул. Днепропетровская – ул. Штахановского, №24,
ул. Штахановского № 23 до ул. Штахановского №1 ( в т.ч. с дробями);
от ул. Орской до пер. Днепровского;
от ул. 1-й Веерной до 2-й Дополнительной.
пос. Мирный;
от ул. Казахской до рощи СКА;
от ул. Страна Советов до ул. Раздорская.
*По данным Ростовского водоканала.
ИСТОЧНИК KP.RU