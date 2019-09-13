Звезда Playboy Мария Лиман опубликовала откровенное фото из ванной

СЕГОДНЯ 10:27 2019-09-13T10:27:41+03:00

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Поклонники русскоязычной звезды Playboy Марии Лиман, похоже, сильно соскучились по свой любимице. Несколько месяцев страница в Инстаграм красавицы-брюнетки была заблокирована хакерами. В итоге, пока ее восстанавливали, больше полумиллиона поклонников томились в ожидании. И не зря! Буквально несколько часов назад красавица опубликовала жаркий снимок, под которым уже тысячи лайков. На снимке модель позирует обнаженной, сидя в ванной.

- Кто помнит мой прямой эфир три месяца назад из Лондона? - спросила красавица-ростовчанка у подписчиков. - У кого остались скрины из stories, быстро признавайтесь?!

liman_maria Кто помнит мой прямой эфир 3 месяца назад из Лондона?

Многие пообещали тщательно изучить свои телефоны на предмет искомого. Но было и такое предложение:

- Мария, лучше сделай еще такой эфир, - написал один из Интернет-поклонников.

Другие же буквально искупали свою любимцу в комплиментах: «Очень необыкновенная красивая и сексуальная девушка», «кошечка», «С легким паром, Мария...!!! С нежной пеной...» и «Какая ты красивая!».

ИСТОЧНИК KP.RU