2019-09-13T11:13:04+03:00
Общество

«О-па, какая попа!»: Модель с десятилетним стажем в стрингах сразила поклонников

Лиза Кей, попавшая на страницы журнала Playboy, рассказала, чего хотят профессиональные красавицы на самом деле
ГОШЕВ Игорь
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Лиза Кей, попавшая на страницы журнала Playboy, рассказала, чего хотят профессиональные красавицы на самом деле. Фото: инстаграм Лизы Кей.Лиза Кей, попавшая на страницы журнала Playboy, рассказала, чего хотят профессиональные красавицы на самом деле. Фото: инстаграм Лизы Кей.
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- Встану в модельную позу для приличия, - такой фразой начала свои откровения профессиональная красавица с десятилетним стажем Лиза Кей. Модель прославилась после того, как попала на страницы журнала Playboy. На этот раз сексапильная блондинка решила рассказать о себе после того, как увидела наплыв подписчиков на своей странице в Инстаграм. Лиза сообщила, что родом из Ростова-на-Дону, в разное время жила во Франции, Италии, Германии и даже Японии, а последние два года - в Лос Анджелесе.

liza_keiliza_kei
Вижу наплыв новых подписчиков
2717 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Мама так устала отбирать у меня конверсы и заменять их туфельками, что отправила меня в модели. Теперь ношу кроссовки каждый день, - пишет ростовчанка. - Модели это как ваша маникюршица с облезлыми обломанными ногтями - вы сидите и пялитесь на ее ногти и недоумеваете. Как так у человека профессия, а свои - неухоженные. Так и мы. Далее девушка пояснила, что имеет ввиду:

- Когда тебя целыми днями красят, завивают, наряжают, закалывают, заматывают, завязывают как куклу, ты медленно, но верно сама перестаешь краситься, носишь мешковатую одежду и те самые кроссовочки, да поудобней. А после 12 часового рабочего дня и босиком до машины пойдешь.

Она пообещала новым подписчикам, что не будет как типичная гламурная модель целыми днями щебетать в Интернете про уход за кожей и диеты.

liza_keiliza_kei
A seed will never become a flower without breaking a shell
4805 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но больше всего поклонников сразили фото, которыми Лиза проиллюстрировала свои откровения. Под ними появились такие комментарии: «О-па, какая попа!» и «Ты в идеальной форме».

ИСТОЧНИК KP.RU

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