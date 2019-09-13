Льготный кредитный портфель ВТБ в Ростовской области вырос более чем в полтора раза

СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-13T11:44:32+03:00

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В Ростовской области ВТБ увеличил кредитный портфель в рамках программ господдержки малого и среднего бизнеса до 2,7 млрд рублей. Так, за первое полугодие рост составил порядка 62%. За это время в этом формате с региональными компаниями заключено 17 соглашений на сумму около 1,8 млрд рублей. Банк диверсифицировал кредитный портфель и оказал финансовую поддержку производителям аграрной и пищевой продукции, промышленных товаров, а также региональным компаниям из других отраслей.

В банке сообщили, что большую часть портфеля - около 2,2 млрд рублей - составляют кредиты по программе льготного кредитования сельхозпроизводителей. А в течение января-июня 2019-го с помощью этого механизма были заключены 12 новых сделок на общую сумму 923 млн рублей. Порядка 490 млн рублей заемных средств было предоставлено в рамках «Программы 1764», реализуемой совместно с Минэкономразвития РФ.

- В аграрном регионе наиболее эффективные результаты дает ресурсная поддержка малого и среднего предпринимательства по программе Минсельхоза РФ, поэтому большая доля финансирования была направлена в арго-промышленный комплекс, - рассказал Управляющий ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - За счет льготных средств ВТБ предприятия области в короткие сроки получили финансирование, необходимое для решения текущих и перспективных производственных задач. Банк намерен проанализировать позитивный опыт и масштабировать его в рамках действующих программ господдержки. Нам стратегически важно ориентироваться на потребности клиентов, поэтому мы продолжим совершенствовать качество сервиса для реализации наших продуктов.