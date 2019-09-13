2019-09-13T11:44:32+03:00
Общество

Льготный кредитный портфель ВТБ в Ростовской области вырос более чем в полтора раза

Донские предприятия в короткие сроки получили финансирование, необходимое для решения текущих и перспективных производственных задач
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ВТБФото: ВТБ
Изменить размер текста:

В Ростовской области ВТБ увеличил кредитный портфель в рамках программ господдержки малого и среднего бизнеса до 2,7 млрд рублей. Так, за первое полугодие рост составил порядка 62%. За это время в этом формате с региональными компаниями заключено 17 соглашений на сумму около 1,8 млрд рублей. Банк диверсифицировал кредитный портфель и оказал финансовую поддержку производителям аграрной и пищевой продукции, промышленных товаров, а также региональным компаниям из других отраслей.

В банке сообщили, что большую часть портфеля - около 2,2 млрд рублей - составляют кредиты по программе льготного кредитования сельхозпроизводителей. А в течение января-июня 2019-го с помощью этого механизма были заключены 12 новых сделок на общую сумму 923 млн рублей. Порядка 490 млн рублей заемных средств было предоставлено в рамках «Программы 1764», реализуемой совместно с Минэкономразвития РФ.

- В аграрном регионе наиболее эффективные результаты дает ресурсная поддержка малого и среднего предпринимательства по программе Минсельхоза РФ, поэтому большая доля финансирования была направлена в арго-промышленный комплекс, - рассказал Управляющий ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - За счет льготных средств ВТБ предприятия области в короткие сроки получили финансирование, необходимое для решения текущих и перспективных производственных задач. Банк намерен проанализировать позитивный опыт и масштабировать его в рамках действующих программ господдержки. Нам стратегически важно ориентироваться на потребности клиентов, поэтому мы продолжим совершенствовать качество сервиса для реализации наших продуктов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовчане жалуются на пьяные драки на Каменке
«Ростелеком» в Ростове-на-Дону представил новейшие решения для защиты цифровой экономики регионов
«О-па, какая попа!»: Модель с десятилетним стажем в стрингах сразила поклонников
Звезда Playboy Мария Лиман опубликовала откровенное фото из ванной
В Ростове-на-Дону на сутки отключат холодную воду
В Ростове-на-Дону потушили пожар в СИЗО №1
В Ростове-на-Дону на автозаправке мужчина облил оператора бензином
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная компенсациям расходов за капремонт
В Ростове-на-Дону построят еще одну школу
В Ростове-на-Дону после концерта группы «Ленинград» пустят дополнительные автобусы
В Ростовской области около 6,3 тысячи человек заболели ОРВИ
Times Higher Education 2019-2020: ЮФУ вошел в престижный международный рейтинг
«Сняли все»: в Ростове «раздели» иномарку
«На старте»: Рекламную кампанию в поддержку малого и среднего бизнеса запустил ВТБ
Житель Ростовской области во время отдыха на природе случайно застрелил знакомого
В Ростове-на-Дону обсудили нехватку врачей
Житель Таганрога три года насиловал дочь