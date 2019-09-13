2019-09-13T13:09:10+03:00
Общество

Ростовчане жалуются на пьяные драки на Каменке

Людям советуют отказаться от прогулок в этом районе
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Молодые люди мешают горожан. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Молодые люди мешают горожан. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
Изменить размер текста:

Ночные драки молодежи на Каменке бурно обсуждаются в социальных сетях.

Жители многоквартирных домов, расположенных неподалеку жалуются на то, что каждую ночь у ларька собирается пьяные молодые люди, они бурно выясняют отношения и скандалят. Ростовчане считают, что где-то неподалеку незаконно продают алкоголь.

- Это крик души. Полгода точно не было круглосуточного магазина, а тут он появился и опять под угрозой оказались, - сообщила Алена Александрова.

- Если ночью возле магазина стоит толпа, то в нем продают алкоголь, - поделился мнением Артур Торхунц.

Участники дискуссии посчитали, что молодым людям просто нечем заняться.

- Если видите подобные пьяные драки, то лучше проходите мимо, - поделился мнением Вячеслав Леонидович.

Оказалось, что некоторые люди шума и вовсе не замечают. Но большинство людей сошлось во мнении, что пьяные разборки молодежи пора прекратить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Льготный кредитный портфель ВТБ в Ростовской области вырос более чем в полтора раза
«Ростелеком» в Ростове-на-Дону представил новейшие решения для защиты цифровой экономики регионов
«О-па, какая попа!»: Модель с десятилетним стажем в стрингах сразила поклонников
Звезда Playboy Мария Лиман опубликовала откровенное фото из ванной
В Ростове-на-Дону на сутки отключат холодную воду
В Ростове-на-Дону потушили пожар в СИЗО №1
В Ростове-на-Дону на автозаправке мужчина облил оператора бензином
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная компенсациям расходов за капремонт
В Ростове-на-Дону построят еще одну школу
В Ростове-на-Дону после концерта группы «Ленинград» пустят дополнительные автобусы
В Ростовской области около 6,3 тысячи человек заболели ОРВИ
Times Higher Education 2019-2020: ЮФУ вошел в престижный международный рейтинг
«Сняли все»: в Ростове «раздели» иномарку
«На старте»: Рекламную кампанию в поддержку малого и среднего бизнеса запустил ВТБ
Житель Ростовской области во время отдыха на природе случайно застрелил знакомого
В Ростове-на-Дону обсудили нехватку врачей
Житель Таганрога три года насиловал дочь