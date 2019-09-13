Ростовчане жалуются на пьяные драки на Каменке
Ночные драки молодежи на Каменке бурно обсуждаются в социальных сетях.
Жители многоквартирных домов, расположенных неподалеку жалуются на то, что каждую ночь у ларька собирается пьяные молодые люди, они бурно выясняют отношения и скандалят. Ростовчане считают, что где-то неподалеку незаконно продают алкоголь.
- Это крик души. Полгода точно не было круглосуточного магазина, а тут он появился и опять под угрозой оказались, - сообщила Алена Александрова.
- Если ночью возле магазина стоит толпа, то в нем продают алкоголь, - поделился мнением Артур Торхунц.
Участники дискуссии посчитали, что молодым людям просто нечем заняться.
- Если видите подобные пьяные драки, то лучше проходите мимо, - поделился мнением Вячеслав Леонидович.
Оказалось, что некоторые люди шума и вовсе не замечают. Но большинство людей сошлось во мнении, что пьяные разборки молодежи пора прекратить.
ИСТОЧНИК KP.RU