Ростовчане жалуются на пьяные драки на Каменке

СЕГОДНЯ 13:09 2019-09-13T13:09:10+03:00

Людям советуют отказаться от прогулок в этом районе

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Ночные драки молодежи на Каменке бурно обсуждаются в социальных сетях.

Жители многоквартирных домов, расположенных неподалеку жалуются на то, что каждую ночь у ларька собирается пьяные молодые люди, они бурно выясняют отношения и скандалят. Ростовчане считают, что где-то неподалеку незаконно продают алкоголь.

- Это крик души. Полгода точно не было круглосуточного магазина, а тут он появился и опять под угрозой оказались, - сообщила Алена Александрова.

- Если ночью возле магазина стоит толпа, то в нем продают алкоголь, - поделился мнением Артур Торхунц.

Участники дискуссии посчитали, что молодым людям просто нечем заняться.

- Если видите подобные пьяные драки, то лучше проходите мимо, - поделился мнением Вячеслав Леонидович.

Оказалось, что некоторые люди шума и вовсе не замечают. Но большинство людей сошлось во мнении, что пьяные разборки молодежи пора прекратить.

ИСТОЧНИК KP.RU