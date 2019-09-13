В Ростовской области нашли труп мужчины с изуродованным лицом

СЕГОДНЯ 16:11 2019-09-13T16:11:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В частном доме в поселке Воронцовка на улице Школьной нашли изувеченный труп мужчины с изуродованным лицом и переломанными ребрами. На место происшествия дончане вызвали полицию.

Во время осмотра погибшего оказалось, что смерть наступила в результате травмы головы и груди. У мужчины были сломаны кости лица и несколько ребер.

- Сейчас 61-летний подозреваемый в убийстве задержан, - рассказал «Комсомольской правде Ростов» источник в правоохранительных органах Ростовской области.

С места преступления изъята одежда, в которой находился погибший, а также вещество бурого цвета.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU