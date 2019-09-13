В центре Ростова-на-Дону сгорела «Газель»

СЕГОДНЯ 16:48 2019-09-13T16:48:14+03:00

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В пятницу, 13 сентября, в Ростове-на-Дону на улице Нансена сгорела грузовая «Газель».

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 14:43. Спасатели потушили пожар спустя 12 минут, - рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области.

В тушении возгорания участвовали восемь человек и две единицы техники. В результате произошедшего пожара никто не пострадал, жертв чудом удалось избежать. Салон автомобиля выгорел полностью. Владельцу "Газели" придется потратить значительную сумму на ремонт грузового автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU