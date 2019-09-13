К 100-летию Российского цирка в Ростове-на-Дону покажут мистическое шоу «Тотем»
21 сентября на манеже Ростовского цирка состоится премьера мистической шоу-программы «Тотем», которая откроет 63-й сезон.
«Тотем» – удивительное шоу, которое представляет собой увлекательное путешествие от мистического символа североамериканских индейцев Бизона до сверх возможностей человека и стремления научиться летать, ведь еще с самых древних времен у каждой цивилизации был свой оберег, так называемый тотем, символ начала, который демонстрировал связь с предками.
В шоу «Тотем» принимают участие одни из лучших цирковых артистов. На сцену цирка выйдет единственная в мире дрессировщица оленей-маралов Ирина Леонтьева.
К 100-летию Российского цирка в Ростове-на-Дону покажут мистическое шоу «Тотем». На правах рекламы. Фото: Ростовский цирк. На правах рекламы
На арену также выйдут американские бизоны и тибетские яки — животные весом в полтонны покажут сложнейшие трюки.
Зрителям покажут головокружительный полет на ремнях под куполом цирка Данилива Николая. Ростовчане увидят тотем полюсов в номере «Ангел и Демон», где Вера Мещанова и красавец Карабел исполнят сложнейшие элементы высшей школы верховой езды.
Шоу «Тотем» предназначено для семейного просмотра, чтобы родители вместе с детьми весело провели время. Эта цирковая программа - прекрасная возможность насладиться талантами цирковых артистов и получить заряд положительных эмоций.
График представлений можно найти на официальном сайте www.circus-rostov.ru