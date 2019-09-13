2019-09-13T17:48:57+03:00
Общество

К 100-летию Российского цирка в Ростове-на-Дону покажут мистическое шоу «Тотем»

Жители и гости города увидят фантастическую программу
Петр Денисов
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Жители и гости города увидят фантастическую программу. Фото: Ростовский циркЖители и гости города увидят фантастическую программу. Фото: Ростовский цирк
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21 сентября на манеже Ростовского цирка состоится премьера мистической шоу-программы «Тотем», которая откроет 63-й сезон.

«Тотем» – удивительное шоу, которое представляет собой увлекательное путешествие от мистического символа североамериканских индейцев Бизона до сверх возможностей человека и стремления научиться летать, ведь еще с самых древних времен у каждой цивилизации был свой оберег, так называемый тотем, символ начала, который демонстрировал связь с предками.

В шоу «Тотем» принимают участие одни из лучших цирковых артистов. На сцену цирка выйдет единственная в мире дрессировщица оленей-маралов Ирина Леонтьева.

К 100-летию Российского цирка в Ростове-на-Дону покажут мистическое шоу «Тотем». На правах рекламы. Фото: Ростовский цирк. На правах рекламы

К 100-летию Российского цирка в Ростове-на-Дону покажут мистическое шоу «Тотем». На правах рекламы. Фото: Ростовский цирк. На правах рекламы

На арену также выйдут американские бизоны и тибетские яки — животные весом в полтонны покажут сложнейшие трюки.

Зрителям покажут головокружительный полет на ремнях под куполом цирка Данилива Николая. Ростовчане увидят тотем полюсов в номере «Ангел и Демон», где Вера Мещанова и красавец Карабел исполнят сложнейшие элементы высшей школы верховой езды.

Шоу «Тотем» предназначено для семейного просмотра, чтобы родители вместе с детьми весело провели время. Эта цирковая программа - прекрасная возможность насладиться талантами цирковых артистов и получить заряд положительных эмоций.

График представлений можно найти на официальном сайте www.circus-rostov.ru

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