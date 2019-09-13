«Ростелеком» поддержит финалистов конкурса «Цифровой прорыв»

СЕГОДНЯ 17:58 2019-09-13T17:58:51+03:00

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Компания «Ростелеком» стала официальным партнером всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В рамках партнерского соглашения компания сформирует задания для участников финала по разработке инновационных цифровых решений для рынка услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения.

Финал конкурса пройдет с 27 по 29 сентября в Казани в формате 48-часового хакатона. Ожидается, что он станет самым масштабным хакатоном Европы — в нем примут участие около 3 000 человек. В состав жюри финала войдет директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком», победитель федерального конкурса «Лидеры России» Сергей Мордасов. В этом же качестве он выступал и на региональном этапе соревнований в Ростовской области, который проходил летом 2019 года в 40 российских городах.

«Ростелеком» выступит учредителем одной из двадцати номинаций финала, в рамках которой участники будут решать задачи для ИКТ-отрасли. Лучшие проекты компания может интегрировать в свои бизнес-процессы.

«Мы делаем ставку на развитие цифровых сервисов и постоянно ищем новые способы улучшить пользовательский опыт наших клиентов. Партнерство с «Цифровым прорывом» для нас — это возможность поработать с талантливыми специалистами страны над задачами компании и в сжатые сроки получить максимально широкий диапазон вариантов решения задач. Думаю, что наш обмен опытом в рамках хакатона будет полезен не только командам, но и экспертам «Ростелекома». Кроме того, лучших специалистов, принявших участие в финале, мы пригласим на работу в компанию», — отметил Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома».

«Для участников конкурса поддержка крупнейшего в России провайдера цифровых услуг и решений — компании «Ростелеком» — это отличный шанс заявить о себе и совершить карьерный рывок всего за 48 часов. Компания находится на передовой цифровых технологий, и мы очень гордимся, что вместе с партнером расширяем границы возможного для наших финалистов», — прокомментировал Олег Мансуров, руководитель проекта «Цифровой прорыв».

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов страны.

К тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников, из них 19 203 человека подтвердили свои компетенции. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли в 40 городах России в формате хакатонов, где за 36 часов специалистам в сфере информационных технологий, дизайнерам и управленцам в командах необходимо было создать прототипы цифровых продуктов.

По результатам конкурса участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

В экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» входят представители таких крупных компаний как «Ростелеком», Госкорпорация «Росатом», «Mail.ru Group», «МегаФон», «МТС» и др.