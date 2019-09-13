Ростовчанин обманом оплатил покупку с банковской карты знакомой

СЕГОДНЯ 18:04 2019-09-13T18:04:27+03:00

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Полицейские раскрыли кражу пяти тысяч рублей с банковской карты молодой ростовчанки.

Знакомый девушки попросил ее телефон,чтобы скачать игру, а сам в тайне оплатил покупки с ее счета. Обманутая горожанка обратилась в полицию с заявлением о хищении.

- Задержан 20-летний подозреваемый. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В случае, если вина мужчины будет доказана, то ему грозит крупный штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU