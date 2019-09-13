Ростовчанин пострадал в Кабардино-Балкарии из-за столкновения парапланов в небе
В пятницу, 13 сентября, житель Ростова-на-Дону пострадал в результате столкновения двух парапланеристов, сообщили в республиканском управлении ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
- Один из пострадавших, 45-летний мужчина из Краснодара, умер в карете скорой помощи, его передали сотрудникам следственно-оперативной группе правоохранительных органов для выяснения причин и обстоятельств смерти, - отметили в ведомстве.
Жителя Ростова-на-Дону с травмами различной степени тяжести доставили в больницу в городе Чегем. Еще одна пострадавшая от медицинской помощи отказалась.
ИСТОЧНИК KP.RU