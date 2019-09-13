2019-09-13T18:40:37+03:00
Общество

Ростовчанин пострадал в Кабардино-Балкарии из-за столкновения парапланов в небе

Один человек погиб
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В небе столкнулись два параплана. Фото: vk "Параплан | Полет на параплане | Ростов-на-Дону" Владислав ЩербаковВ небе столкнулись два параплана. Фото: vk "Параплан | Полет на параплане | Ростов-на-Дону" Владислав Щербаков
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В пятницу, 13 сентября, житель Ростова-на-Дону пострадал в результате столкновения двух парапланеристов, сообщили в республиканском управлении ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

- Один из пострадавших, 45-летний мужчина из Краснодара, умер в карете скорой помощи, его передали сотрудникам следственно-оперативной группе правоохранительных органов для выяснения причин и обстоятельств смерти, - отметили в ведомстве.

Жителя Ростова-на-Дону с травмами различной степени тяжести доставили в больницу в городе Чегем. Еще одна пострадавшая от медицинской помощи отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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