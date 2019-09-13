2019-09-13T19:42:26+03:00
Происшествия

В Ростовской области осудили мужчин, жестоко убивших пожилую пару

Они приговорены от 15 до 17 лет лишения свободы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Ростовским областным судом с участием присяжных заседателей и представителя прокуратуры рассмотрено уголовное дело в отношении троих мужчин, которые убили пожилую пару. - В декабре 2015 года в хуторе Лозном Цимлянского района они совершили разбойное нападение на супругов по месту их жительства, - рассказали в прокуратуре РО. - В ходе нападения, используя тупой твердый предмет в качестве оружия, один из обвиняемых нанес множественные удары по телу и голове потерпевшей.

В это время другой обвиняемый жестоко избил супруга женщины. Пожилые люди скончались от тяжелых травм, а изуверы обнаружил денежные средства потерпевших на сумму 19 тысяч рублей, с которыми скрылись с места происшествия.

Через три года двое подозреваемых залезли в дом пенсионерки и избили ее до смерти. Их добычей стали 15 тысяч рублей. Мужчины признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от 15 до 17 лет. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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