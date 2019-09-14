В Красном Сулине на территории заброшенного детсада убили мужчину
Ростовский областной суд с участием представителей прокуратуры области рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей Красного Сулина (одному 37 лет, другому - 38). Они обвинялись в убийстве знакомого.
Конфликт произошел летом прошлого года на территории заброшенного детского сада, где они вместе выпивали, а потом началась ссора. Обвиняемые стали жестоко избивать собутыльника, нанося удары руками, ногам, а затем еще ножом и фрагментом деревянной оконной рамы.
Когда несчастный скончался, подельники решили скрыть следы преступления.
- Обложили тело погибшего легковоспламеняющимися предметами и подожгли, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.
Их признали виновными и приговорили к колонии строгого режима. Один будет отбывать там 18 лет и 3 месяца, другой - 19 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU