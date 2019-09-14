В Красном Сулине на территории заброшенного детсада убили мужчину

СЕГОДНЯ 08:24 2019-09-14T08:24:42+03:00

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Ростовский областной суд с участием представителей прокуратуры области рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей Красного Сулина (одному 37 лет, другому - 38). Они обвинялись в убийстве знакомого.

Конфликт произошел летом прошлого года на территории заброшенного детского сада, где они вместе выпивали, а потом началась ссора. Обвиняемые стали жестоко избивать собутыльника, нанося удары руками, ногам, а затем еще ножом и фрагментом деревянной оконной рамы.

Когда несчастный скончался, подельники решили скрыть следы преступления.

- Обложили тело погибшего легковоспламеняющимися предметами и подожгли, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Их признали виновными и приговорили к колонии строгого режима. Один будет отбывать там 18 лет и 3 месяца, другой - 19 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU