Выделено 30 млн рублей на водоснабжение четырех районов Ростовской области

СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-15T12:35:56+03:00

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Из резервного фонда правительства Ростовской области выделено около 30 млн рублей на обеспечение водоснабжения жителей Зимовниковского, Орловского, Дубовского и Ремонтненского районов.

- Средства будут направлены на закачку водохранилищ, откуда осуществляется поставка воды испытывающим недостаток в ресурсах потребителям восточных территорий области, - пояснили в правительстве донского региона.

Речь идет о 13 тысячах жителей десяти поселений, которые страдают от проблем с нехваткой воды.

На выделенные средства – 31,2 млн рублей – будет обеспечен необходимый объем воды – 950 тыс. м3. Как сообщили в правительстве, из местных бюджетов будет добавлено в общей сумме 1,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU