Житель Ростовской области ограбил туристку в Сочи
В Сочи полицейские завели уголовное дело в отношении 27-летнего жителя донского региона. Мужчину подозревают в краже и разбое, рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Туристка обратилась в правоохранительные органы с сообщением о разбойном нападении. Потерпевшая рассказала, что ночью в дом, где она временно проживала, ворвался злоумышленник. Преступник, угрожая ножом, похитил ее мобильный телефон, а затем скрылся с места происшествия.
Отдыхающая сообщила особые приметы нападавшего, поэтому разыскать его было не сложно. Во время проверки установлена причастность задержанного к двум кражам из домов. Некоторые похищенные вещи у молодого человека изъяли полицейские и вернули предметы законным владельцам.
Сейчас подозреваемый арестован. Известно, что мужчина был неоднократно судим. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU