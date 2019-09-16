Житель Ростовской области ограбил туристку в Сочи

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-16T11:01:30+03:00

Мужчина может отправиться в тюрьму на 12 лет

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В Сочи полицейские завели уголовное дело в отношении 27-летнего жителя донского региона. Мужчину подозревают в краже и разбое, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Туристка обратилась в правоохранительные органы с сообщением о разбойном нападении. Потерпевшая рассказала, что ночью в дом, где она временно проживала, ворвался злоумышленник. Преступник, угрожая ножом, похитил ее мобильный телефон, а затем скрылся с места происшествия.

Отдыхающая сообщила особые приметы нападавшего, поэтому разыскать его было не сложно. Во время проверки установлена причастность задержанного к двум кражам из домов. Некоторые похищенные вещи у молодого человека изъяли полицейские и вернули предметы законным владельцам.

Сейчас подозреваемый арестован. Известно, что мужчина был неоднократно судим. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU