«По-моему, ты поправилась»: Фанаты упрекнули звезду Playboy Марию Лиман в появлении лишних кило

СЕГОДНЯ 18:52 2019-09-16T18:59:57+03:00

На этот раз модель поделилась карточками, которые она сделала на отдыхе. Фото: Инстаграм Марии Лиман.

После того, как модель несколько месяцев не появлялась на публике, подписчики стали к ней более критичны

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Звезду Playboy Марию Лиман упрекнули в появлении лишних сантиметров на талии. Таким своим наблюдением поделился один из поклонников красотки после того, как она опубликовала фото, сделанное на отдыхе. Вероятно, несколько месяцев пока красотка из Ростова-на-Дону не появлялась в Инстаграм, фанаты успели от нее отвыкнуть (страницу модели заблокировали, - прим. автр.). Возможно, поэтому и приглядываются к каждому снимку более пристально. На этот раз модель поделилась карточками, которые она сделала на море. На них она позирует в откровенном купальнике.

liman_maria Какая Вам больше нравится

- Какая Вам больше нравится? - игриво спросила Мария, попросив выбрать между двумя фотографиями.

По-моему, ты поправилась, - высказал мысли в слух один из Интернет-пользователей.

- А в одежде можно? - попросила у Лиман другая подписчица.

Но многие все же похвалили оба снимка, так и не решив - какой лучше: «Конечно, обе, милая Мария! », «Ты просто супер, очень милая, фигура сногсшибательная!», «Ты везде - чудесна!», «Ты просто огонь».

Фото ростовчанки набрали больше 14 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU