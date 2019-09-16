«По-моему, ты поправилась»: Фанаты упрекнули звезду Playboy Марию Лиман в появлении лишних кило
Звезду Playboy Марию Лиман упрекнули в появлении лишних сантиметров на талии. Таким своим наблюдением поделился один из поклонников красотки после того, как она опубликовала фото, сделанное на отдыхе. Вероятно, несколько месяцев пока красотка из Ростова-на-Дону не появлялась в Инстаграм, фанаты успели от нее отвыкнуть (страницу модели заблокировали, - прим. автр.). Возможно, поэтому и приглядываются к каждому снимку более пристально. На этот раз модель поделилась карточками, которые она сделала на море. На них она позирует в откровенном купальнике.
- Какая Вам больше нравится? - игриво спросила Мария, попросив выбрать между двумя фотографиями.
По-моему, ты поправилась, - высказал мысли в слух один из Интернет-пользователей.
- А в одежде можно? - попросила у Лиман другая подписчица.
Но многие все же похвалили оба снимка, так и не решив - какой лучше: «Конечно, обе, милая Мария! », «Ты просто супер, очень милая, фигура сногсшибательная!», «Ты везде - чудесна!», «Ты просто огонь».
Фото ростовчанки набрали больше 14 тысяч лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU