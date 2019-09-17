2019-09-17T17:17:31+03:00
Общество

На Ростовскую область идут сильные дожди с грозой и шквалистым ветром

Непогода на Дону будет бушевать три дня
Ольга ГОПАЛО
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На Ростов-на-Дону идут сильные дожди с грозой и шквалистым ветром. Фото: ГОПАЛО Ольга.На Ростов-на-Дону идут сильные дожди с грозой и шквалистым ветром. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Региональное Управление МЧС разослало штормовое предупреждение о том, что на Ростовскую область надвигается непогода. В частности, ухудшение погодных условий ожидается со вторника, 17 сентября, и продлится три дня. В частности, метеорологи обещают сильные дожди с грозой и шквалистым ветром, порывы которого будут достигать 22-27 метров в секунду.

Кроме того, в среду, 18 сентября, а также ночью и утром следующего дня на участке реки Дон ожидается повышение уровней воды.

Жителей региона просят быть очень внимательными и осторожным. Без необходимости не выходить на улицу, не парковаться под деревьями и щитами.

Также в эти дни ожидается резкое повышение температуры. Если еще в среду, 18 сентября, столбики уличных термометров в дневные часы будут показывать до плюс 24 градусов, то уже к воскресенью, 22 сентября, ожидается до плюс 15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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