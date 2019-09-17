Звезда Playboy Мария Лиман рассказала, кем видит себя через 10 лет
Звезда Playboy Мария Лиман поделилась с подписчиками сокровенным. Она предложила им игру вопрос-ответ, и в течение нескольких часов отвечала на самые разные вопросы поклонников. А еще пообещала за самый интересный - ответный лайк.
И, надо сказать, первый вопрос не заставил себя долго ждать. Один из фанатов спросил о том, кем видит себя звезда через десять лет.
- Все, что мной в жизни рулит - это моя мечта стать всемирно известной актрисой, - ответила знойная брюнетка.
- Если бы твоя жизнь была фильмом, как бы она называлась? - продолжил киношную тему другой.
- Жизнь прекрасна, - несколько пафосно ответила красотка.
Но все же большинство вопросов касались сильного пола. Так, больше всего в мужчинах Марию привлекают «химия и взаимные чувства», а в людях она ценит «честность и искренность». По мнению модели, идеальный мужской возраст тот, в котором у мужчины появляются мозги и ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU