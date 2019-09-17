2019-09-17T17:49:34+03:00
Общество

Звезда Playboy Мария Лиман рассказала, кем видит себя через 10 лет

Модель откровенно ответила на вопросы свои поклонников
ГОШЕВ Игорь
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В течение нескольких часов красотка отвечала на самые разные вопросы поклонников. Фото: Инстаграм Марии Лиман.В течение нескольких часов красотка отвечала на самые разные вопросы поклонников. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Звезда Playboy Мария Лиман поделилась с подписчиками сокровенным. Она предложила им игру вопрос-ответ, и в течение нескольких часов отвечала на самые разные вопросы поклонников. А еще пообещала за самый интересный - ответный лайк.

И, надо сказать, первый вопрос не заставил себя долго ждать. Один из фанатов спросил о том, кем видит себя звезда через десять лет.

- Все, что мной в жизни рулит - это моя мечта стать всемирно известной актрисой, - ответила знойная брюнетка.

liman_marialiman_maria
Спокойной ночи
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- Если бы твоя жизнь была фильмом, как бы она называлась? - продолжил киношную тему другой.

- Жизнь прекрасна, - несколько пафосно ответила красотка.

Но все же большинство вопросов касались сильного пола. Так, больше всего в мужчинах Марию привлекают «химия и взаимные чувства», а в людях она ценит «честность и искренность». По мнению модели, идеальный мужской возраст тот, в котором у мужчины появляются мозги и ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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