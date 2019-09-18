2019-09-18T16:19:28+03:00
Общество

Сельскохозяйственные ярмарки 21 сентября 2019: Азов, Новочеркасск, Шахты и Волгодонск

Фермерам выделят центральную часть городов
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В предстоящую субботу, 21 сентября, у жителей Ростовской области будет возможность приобрести фермерскую продукцию по доступным ценам.В предстоящую субботу, 21 сентября, у жителей Ростовской области будет возможность приобрести фермерскую продукцию по доступным ценам.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В предстоящую субботу, 21 сентября, у жителей Ростовской области будет возможность приобрести фермерскую продукцию по доступным ценам. Ярмарки выходного дня пройдут сразу в четырех крупных городах. Известно, что торговые ряды развернутся прямо в центральной их части. Там фермеры представят свою продукцию горожанам. Речь идет о рыбе, мясной и молочной продукции, фруктах и овощах, а также меде и хлебобулочных изделиях.

Известно, что продавцы будут ждать своих покупателей с 07:00 до 15:00. Так, в Азове торговля будет вестись на улице Привокзальная, 10 б, в Шахтах - на площади Ленина, 1, в Новочеркасске – на проспекте Платовский, 59, что рядом со зданием администрации города и в Волгодонске – на площади Победы.

За счет того, что торговые места будут предоставлены селянам бесплатно, то продукция на сельскохозяйственных ярмарках должна быть дешевле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Звезда Playboy Мария Лиман сыграла «горячую» медсестру в сериале «Верить и ждать»
В Ростовской области 8,3 тысячи человек за неделю заболели ОРВИ
Останки двух таганрожцев, погибших во время крушения Boeing 737 в Эфиопии, опознали эксперты
В Ростове-на-Дону из торгового центра эвакуировали 120 человек из-за сообщения о пожаре в ресторане
«Вкуса нет, а деньги есть»: Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов занялись производством одежды
В Ростовской области шестилетняя девочка выпала из окна
«Спасибо за музыку в 5 утра»: В Ростове-на-Дону разрисовали иномарку ночного меломана
Казаки проведут досрочные выборы атамана Всевеликого войска Донского
Акция «Выиграй 30 000 рублей от Золотой Короны в Банке УРАЛСИБ»
Ростовские водители заплатят 49 миллионов рублей за то, что возили детей без автокресел
В Ростове-на-Дону через Интернет продавали квартиры в домах под снос
В Ростовской области ищут мать с двумя детьми
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия о компенсациях за автостраховку
ФК «Ростов» пригласили на товарищеский матч в Сирию
Звезда Playboy Мария Лиман рассказала, кем видит себя через 10 лет
На Ростовскую область идут сильные дожди с грозой и шквалистым ветром
В Ростове-на-Дону новый автобусный маршрут свяжет центр и ЖК "Красный Аксай"
На «Ростов-Арене» пройдет X Фестиваль науки Юга России
Центр Ростова-на-Дону из-за сломанного светофора сковала пробка
Трое прохожих ограбили ростовчанина
На рынке Ростова-на-Дону изъяли 3 849 пачек табачной смеси для кальяна
Всероссийский хакатон по IT-разработке провел банк ВТБ
На Дону осудят мужчину за поджог дома знакомой