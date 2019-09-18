Сельскохозяйственные ярмарки 21 сентября 2019: Азов, Новочеркасск, Шахты и Волгодонск

СЕГОДНЯ 16:19 2019-09-18T16:19:28+03:00

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В предстоящую субботу, 21 сентября, у жителей Ростовской области будет возможность приобрести фермерскую продукцию по доступным ценам. Ярмарки выходного дня пройдут сразу в четырех крупных городах. Известно, что торговые ряды развернутся прямо в центральной их части. Там фермеры представят свою продукцию горожанам. Речь идет о рыбе, мясной и молочной продукции, фруктах и овощах, а также меде и хлебобулочных изделиях.

Известно, что продавцы будут ждать своих покупателей с 07:00 до 15:00. Так, в Азове торговля будет вестись на улице Привокзальная, 10 б, в Шахтах - на площади Ленина, 1, в Новочеркасске – на проспекте Платовский, 59, что рядом со зданием администрации города и в Волгодонске – на площади Победы.

За счет того, что торговые места будут предоставлены селянам бесплатно, то продукция на сельскохозяйственных ярмарках должна быть дешевле.

ИСТОЧНИК KP.RU