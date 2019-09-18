В Ростове-на-Дону из торгового центра эвакуировали 120 человек из-за сообщения о пожаре в ресторане
Дым окутал весь второй этаж
Пожар устранили до приезда спасателей. Фото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:
В среду, 18 сентября, в торговом центре «Северный» в Ростове-на-Дону из здания эвакуировали больше сотни посетителей. В одном из помещений произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.
О пожаре сообщили очевидцы в 15:18, когда второй этаж торгового центра «Северный» был затянут дымом. Сотрудники ТЦ вывели 120 человек.
- Произошло возгорание мангала в ресторане. Пожар ликвидировали до приезда спасателей, - отметили в пресс-службе регионального МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU