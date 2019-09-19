Ростовского брокера осудят за подкуп в 3 миллиона рублей и мошенничество

СЕГОДНЯ 13:08 2019-09-19T13:22:58+03:00

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В донской столице осудят ростовчанина, которого подозревают в совершении посредничества в даче взятки и покушение на мошенничество, сообщает Южный следственное управление на транспорте СК РФ.

По версии следствия, ростовчанин при осуществлении деятельности таможенного брокера с августа по сентябрь 2018 года передал начальнику отдела Южного таможенного управления от представителя коммерческой организации взятку в сумме 3 млн рублей за минимизацию сумм корректировок таможенной стоимости товаров – металлолома, экспортируемого в Турецкую Республику.

А после обманом пытался завладеть средствами представителя коммерческой организации. Один миллион рублей якобы предназначался должностным лицам Южного таможенного управления. После передачи обвиняемый был задержан.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU