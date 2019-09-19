Ростовского брокера осудят за подкуп в 3 миллиона рублей и мошенничество
В донской столице осудят ростовчанина, которого подозревают в совершении посредничества в даче взятки и покушение на мошенничество, сообщает Южный следственное управление на транспорте СК РФ.
По версии следствия, ростовчанин при осуществлении деятельности таможенного брокера с августа по сентябрь 2018 года передал начальнику отдела Южного таможенного управления от представителя коммерческой организации взятку в сумме 3 млн рублей за минимизацию сумм корректировок таможенной стоимости товаров – металлолома, экспортируемого в Турецкую Республику.
А после обманом пытался завладеть средствами представителя коммерческой организации. Один миллион рублей якобы предназначался должностным лицам Южного таможенного управления. После передачи обвиняемый был задержан.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU