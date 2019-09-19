На улицах Ростова появятся троллейбусы-гармошки

СЕГОДНЯ 16:13 2019-09-19T16:20:27+03:00

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До конца сентября на улицах Ростова появятся два троллейбуса-гармошки «Тролза-6206.00 «Мегаполис», сообщает «Ростовский городской транспорт».

Этот общественный транспорт были среди 14 троллейбусов, переданных в донскую столицу из Москвы в минувшем году. Всего среди переданных троллейбусов было семь спарок — помимо вышеуказанной модели, еще ВМЗ-62151«Премьер» и СВАРЗ-6237

Пока точный маршрут троллейбусов гармошек не определен, но ожидается, что это может быть маршрут №10 (Центральный рынок – ВОС).

Стоит отметить, что подобные «гармошки» не работают в Ростове с 2002 года. На 2015-2016 годы в городе ходил лишь один такой троллейбус. При этом спарки работают на линии Батайск-Ростов.

ИСТОЧНИК KP.RU