В «БКС Брокер» рассказали, в чем преимущества ОФЗ для ИИС

СЕГОДНЯ 17:30 2019-09-19T17:28:37+03:00

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Рынок инвестидей постоянно пополняется привлекательными инвестиционными инструментами с хорошим доходом. Например, от симбиоза двух продуктов – ИИС и ОФЗ – можно получить двойную выгоду, рассказали в ООО «Компания БКС».

Секрет в том, что владельцы ИИС могут получать льготы от налоговой службы. Причем есть два способа получения. В одном случае предоставляется вычет на взносы на ИИС, другими словами можно вернуть 13% от внесенной на ИИС суммы, правда есть ограничение – не более 52 000 рублей в год. Можно каждый год вносить средства на ИИС и на следующий год получать такие вычеты. Второй вариант получения льготы - это освобождение от НДФЛ операций по ИИС. Когда владелец счета решит закрыть его, в случае выбора второго варианта брокер не будет удерживать НДФЛ. Преимущество этого способа в том, что никаких ограничений по величине льготы нет. Такой вариант больше подходит инвесторам с агрессивным профилем.

- Для начинающего инвестора хорошо подойдут государственные ценные бумаги – ОФЗ. Чтобы не лишиться налоговых льгот ИИС должен быть открыт в течение 3 лет, поэтому в качестве инструмента для инвестиций логично выбрать трехлетнюю облигацию – ОФЗ 26209, что позволит снизить риски и повысить прозрачность вложений. Сейчас доходность этой бумаги – 6,7% годовых, но при использовании первого типа вычета доходность существенно возрастает, так как возвращенные налоги – это тоже доход. Скажем, если инвестор делает только один взнос на ИИС в первый год, то его теоретическая доходность составит чуть больше 11% годовых, а при условии ежегодных взносов в течении трех лет уже более 13%», - отметил заместитель руководителя департамента по продукту «БКС Брокер» Виталий Туруло.

Напомним, ФГ БКС, в состав которой входит компания «БКС Брокер», уже несколько лет подряд остается лидером по оборотам на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+.