В Ростовской области шахтерам выплатили четырехмиллионный долг

СЕГОДНЯ 18:00 2019-09-19T18:00:32+03:00

Произошло это после того, как в дело вмешалась прокуратура

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области долгожданные деньги получили работники шахты, расположенной в городе Гуково. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В частности, сообщается, что там была проведена проверка на предмет соблюдения трудового законодательства. Оказалось, что перед 210 работниками за июнь месяц имеется задолженность по заработной плате. А именно не выплачена денежная компенсация за нарушение сроков оплаты труда и расчета при увольнении работников в общей сумме более четырех миллионов рублей.

- Директору предприятия внесено представление об устранении нарушений, - добавили в надзорном ведомстве. - Было возбуждено дело об административном правонарушении.

Дело дошло до суда.

В итоге, виновных привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа составила 70 тысяч рублей. Известно, что задолженность погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU