СЕГОДНЯ 18:11 2019-09-19T18:11:34+03:00

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Житель Ростовской области обвинил полицейского в избиении. Инцидент произошел в Чертковском районе Дона. В частности, 21-летний парень сообщил, что страж порядка нанес ему удары резиновой дубинкой.

По его словам, дело было еще в апреле месяце, когда госавтоинспектор остановил его на дороге для проверки документов. Сотрудник ДПС предположил, что молодой человек находился в нетрезвом виде, но тот от медосвидтельствования отказался. В итоге, в отношении водителя был составлен административный протокол.

Но, как рассказали в прокуратуре Ростовской области, горе-водитель разозлился на полицейского и написал в отношении него заявление в прокуратуру об избиении. Также он попытался доказать, что травмы на его теле получены после встречи с тем самым служителем закона.

Однако позже парень все же сознался в том, что нарочно оговорил сотрудника полиции. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Дело дошло до суда. Молодого мужчину признали виновным. Ему назначили два года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU