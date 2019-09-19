2019-09-19T18:19:22+03:00
Общество

В Ростовской области полицейские скрыли в справках о доходах недвижимость и счета в банках

В дело вмешалась прокуратура
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области детально проверили декларации о доходах, которые ежегодно подают госслужащие.В Ростовской области детально проверили декларации о доходах, которые ежегодно подают госслужащие.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Ростовской области детально проверили декларации о доходах, которые ежегодно подают госслужащие. Как рассказали в областной прокуратуре, претензии к поданным документам возникли к полицейским Каменского района. В частности, там были выявлены грубые нарушения антикоррупционного законодательства.

- Были поданы заведомо недостоверные, а также не в полной мере предоставленные сведения о доходах, расходах и об имуществе за прошлый год, - пояснили в надзорном ведомстве. - Например, сотрудниками в своих справках и справках супругов не указали действующие счета в банках и объекты недвижимости, находящиеся в собственности.

В итоге, в адрес руководителя было вынесено представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Стражи порядка исправились. Кроме того, все виновные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде объявления выговоров, строгих выговоров, а также предупреждений о неполном служебном соответствии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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