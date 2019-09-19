2019-09-19T18:29:21+03:00
Общество

Девять тысяч жителей Ростовской области переселят из аварийного жилья

Обещают, что все они справят новоселье до 2025 года
Ольга ГОПАЛО
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Дома, требующие расселения, находятся в 14 городах и районах Дона. Фото: ГОПАЛО Ольга.Дома, требующие расселения, находятся в 14 городах и районах Дона. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В Ростовской области новоселье могут справить девять тысяч жителей. Как рассказали в правительстве региона, речь идет о том, что будут расселены 160 тысяч квадратных метров аварийного жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Известно, что новоселье дончане должны будут справить до 2025 года. А общий объем финансирования составит более 8,6 миллиарда рублей.

В региональном министерстве строительства добавили, что с начала этого года и до конца следующего из аварийного жилищного фонда площадью порядка 29 тысяч квадратных метров переселят более 760 семей. На эти цели будет направлено свыше 1,3 миллиарда рублей. А дома, требующие расселения, находятся в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Таганроге, Новошахтинске, Шахтах, Донецке, Гуково, Зверево, а также в Цимлянском, Тацинском, Сальском, Белокалитвинском, Багаевском и Миллеровском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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