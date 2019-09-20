2019-09-20T08:42:41+03:00
Общество

Бизоны, олени-маралы и вальсирующие яки: В цирке Ростова-на-Дону покажут удивительное шоу «ТОТЕМ»

Уникальные завораживающие номера не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых
Ольга КУБЫШЕВА
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С 21 сентября в Ростовском цирке стартует удивительное шоу «TOTEM». Реклама.С 21 сентября в Ростовском цирке стартует удивительное шоу «TOTEM». Реклама.Фото: Ольга КУБЫШЕВА
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В Ростове-на-Дону открытие нового 63-го циркового сезона обещает быть ярким. Так, с 21 сентября в Ростовском цирке стартует удивительное шоу «TOTEM». В нем примут участие одни из лучших цирковых артистов.

Гвоздем программы станет аттракцион «Дикая планета» с американскими бизонами и 11 тибетскими яками. Животные весом в полтонны покажут сложнейшие трюки: они будут кружиться в вальсе, ездить на мотоциклах и прыгать сквозь горящие обручи.

На арену выйдут и единственные в мире дрессированные олени-маралы. Не оставят равнодушным зрителей искрометные клоуны, а также гимнасты - они продемонстрируют головокружительный полет на ремнях под куполом цирка, уникальные трюки на турниках и сложнейшие акробатические элементы на дорожке и верхом.

Как рассказал директор Ростовского цирка Игорь Байтингер, зрителей ждет увлекательное путешествие от мистического символа североамериканских индейцев Бизона до сверх возможностей человека и стремления научиться летать. В общем и целом это 2,5 часовое цирковое представление. А само Шоу «TOTEM» - прекрасная возможность насладиться талантами цирковых артистов и получить заряд положительной энергии.

Директор Ростовского цирка Игорь Байтингер Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Директор Ростовского цирка Игорь БайтингерФото: Ольга КУБЫШЕВА

Артисты пробудут в донской столице до 13 октября. Осталось не так много времени - не пропустите!

КОНКРЕТНО

Приобрести билеты можно в кассах цирка с 10.00 до 19.00.

Подробности на сайте www.circus-rostov.ru . 0+

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