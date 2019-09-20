Бизоны, олени-маралы и вальсирующие яки: В цирке Ростова-на-Дону покажут удивительное шоу «ТОТЕМ»
В Ростове-на-Дону открытие нового 63-го циркового сезона обещает быть ярким. Так, с 21 сентября в Ростовском цирке стартует удивительное шоу «TOTEM». В нем примут участие одни из лучших цирковых артистов.
Гвоздем программы станет аттракцион «Дикая планета» с американскими бизонами и 11 тибетскими яками. Животные весом в полтонны покажут сложнейшие трюки: они будут кружиться в вальсе, ездить на мотоциклах и прыгать сквозь горящие обручи.
На арену выйдут и единственные в мире дрессированные олени-маралы. Не оставят равнодушным зрителей искрометные клоуны, а также гимнасты - они продемонстрируют головокружительный полет на ремнях под куполом цирка, уникальные трюки на турниках и сложнейшие акробатические элементы на дорожке и верхом.
Как рассказал директор Ростовского цирка Игорь Байтингер, зрителей ждет увлекательное путешествие от мистического символа североамериканских индейцев Бизона до сверх возможностей человека и стремления научиться летать. В общем и целом это 2,5 часовое цирковое представление. А само Шоу «TOTEM» - прекрасная возможность насладиться талантами цирковых артистов и получить заряд положительной энергии.
Директор Ростовского цирка Игорь БайтингерФото: Ольга КУБЫШЕВА
Артисты пробудут в донской столице до 13 октября. Осталось не так много времени - не пропустите!
КОНКРЕТНО
Приобрести билеты можно в кассах цирка с 10.00 до 19.00.
Подробности на сайте www.circus-rostov.ru . 0+