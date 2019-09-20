2019-09-20T17:40:29+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону девочку сбила иномарка

Ребенок выбежал на дорогу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Девочка выбежала на дорогуДевочка выбежала на дорогуФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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10-летняя девочка пострадала во время ДТП Ростове, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

Девочка неожиданно выбежала на проезжую часть и угодила под колеса иномарку в районе дома №1 по улице Платона Кляты. За рулем иномарки Ford Kuga находилась 54-летняя женщина.

- Девочка получила травмы и была доставлена в больницу, — уточнили в ведомстве.

По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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