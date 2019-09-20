В Ростове-на-Дону девочку сбила иномарка
Ребенок выбежал на дорогу
Девочка выбежала на дорогуФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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10-летняя девочка пострадала во время ДТП Ростове, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.
Девочка неожиданно выбежала на проезжую часть и угодила под колеса иномарку в районе дома №1 по улице Платона Кляты. За рулем иномарки Ford Kuga находилась 54-летняя женщина.
- Девочка получила травмы и была доставлена в больницу, — уточнили в ведомстве.
По факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU