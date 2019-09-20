2019-09-20T17:51:40+03:00
Общество

Три новые остановки добавили вечерней электричке Таганрог-Ростов

Теперь поезд будет выезжать раньше
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пассажирам придется привыкать к новому времени отправления электрички. Фото: СКЖДПассажирам придется привыкать к новому времени отправления электрички. Фото: СКЖД
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Изменился маршрут движения вечерней электрички № 5613, которая следует по маршруту Таганрог-Ростов. Теперь электропоезд будет отправляться на пять минут раньше графика, в 20:41, сообщили в пресс-службе СКЖД.

По маршруту движения электропоезда появились три новые остановки - Бессергеновка, Вареновка и Приморка. В остальном электричка будет курсировать по ранее действовавшему графику движения от станции Морская.

Поезд № 6309 Успенская-Таганрог будет отправляться со станции Успенская и прибывать на станцию Таганрог на 5 минут раньше графика, в 19:18 и 20:39.

ИСТОЧНИК KP.RU

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