Три новые остановки добавили вечерней электричке Таганрог-Ростов

СЕГОДНЯ 17:51 2019-09-20T17:51:40+03:00

Теперь поезд будет выезжать раньше

Изменить размер текста: A A

Изменился маршрут движения вечерней электрички № 5613, которая следует по маршруту Таганрог-Ростов. Теперь электропоезд будет отправляться на пять минут раньше графика, в 20:41, сообщили в пресс-службе СКЖД.

По маршруту движения электропоезда появились три новые остановки - Бессергеновка, Вареновка и Приморка. В остальном электричка будет курсировать по ранее действовавшему графику движения от станции Морская.

Поезд № 6309 Успенская-Таганрог будет отправляться со станции Успенская и прибывать на станцию Таганрог на 5 минут раньше графика, в 19:18 и 20:39.

ИСТОЧНИК KP.RU