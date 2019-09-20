Самая красивая мама России Полина Диброва разъезжала по Испании без прав и попала в ДТП

СЕГОДНЯ 18:09 2019-09-20T18:17:10+03:00

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Обладательница Титула «Миссис Россия» многодетная мама Полина Диброва рассказала о необычном приключении в Испании.

polinadibrova Кажется, было совсем недавно всего лишь три-четыре года назад #МамаВКубе

Супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва провела за границей месяц с тремя детьми. Семья проживала в часе езды от побережья, поэтому арендовала автомобиль. Ситуация осложнялась еще и тем, что красавица впервые управляла машиной сама.

polinadibrova Семья снимала в часе езды от побережья

– Так вот, прав у меня не было. Точнее были, но просроченные. Испанцы чудо! За месяц ни разу не остановили для проверки документов, хотя я уже сочинила целую схему по краже кошелька. Дальше. Вы представляете состояние машины после месяца катания на пляж и обратно с тремя детьми. Я вышла на настоящий субботник перед сдачей. Единственное, очень смущала царапина на бампере. Ага, в меня врезался дядечка. По испанскому закону виновата я, хотя так и не поняла почему: парковалась, он объезжал и врезался, – сообщила многодетная мама Полина Диброва.

polinadibrova Люблю вечеринки, людей и конечно ЦВЕТЫ Вот так ярко мы открыли новый сезон @dibrovaclub 2019-2020 #ЗефирнаяВечеринка в @koko.loft Кстати, это новая площадка для проведения клубных встреч и любых Праздников в наших краях Отметив свой День Рождения в детстве, уже на следующее утро начинала отсчёт до нового праздника. Теперь мои мечты о нескончаемом общении воплотились в жизнь Каждый день в клубе я встречаю подруг и новых знакомых Здорово, когда есть идея, которая объединяет столько красивых людей Присоединяйтесь! Пишите! Я очень открыта к новым знакомствам #КлубПолиныДибровой #полинадиброва

Женщина отметила, что ей удалось договориться с агентством. Денег за ремонт с нее не взяли, чтобы не портить впечатление об отдыхе. Полине очень понравилась Испания. Она пообещала приехать туда еще раз.

polinadibrova Лето с прибавлением +3 кг Сегодня начинаю ПП А пока ... Как думаете что у нас было на ужин? 50 кг #ПолинаДиброва #ЯНеМогуБольшеЕсть

Ростовчанке понравились каникулы в Барселоне, а подписчики похвалили отчаянную маму, которая рискнула отдохнуть с тремя детьми за границей.

ИСТОЧНИК KP.RU