Самая красивая мама России Полина Диброва разъезжала по Испании без прав и попала в ДТП
Обладательница Титула «Миссис Россия» многодетная мама Полина Диброва рассказала о необычном приключении в Испании.
Супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва провела за границей месяц с тремя детьми. Семья проживала в часе езды от побережья, поэтому арендовала автомобиль. Ситуация осложнялась еще и тем, что красавица впервые управляла машиной сама.
– Так вот, прав у меня не было. Точнее были, но просроченные. Испанцы чудо! За месяц ни разу не остановили для проверки документов, хотя я уже сочинила целую схему по краже кошелька. Дальше. Вы представляете состояние машины после месяца катания на пляж и обратно с тремя детьми. Я вышла на настоящий субботник перед сдачей. Единственное, очень смущала царапина на бампере. Ага, в меня врезался дядечка. По испанскому закону виновата я, хотя так и не поняла почему: парковалась, он объезжал и врезался, – сообщила многодетная мама Полина Диброва.
Женщина отметила, что ей удалось договориться с агентством. Денег за ремонт с нее не взяли, чтобы не портить впечатление об отдыхе. Полине очень понравилась Испания. Она пообещала приехать туда еще раз.
Ростовчанке понравились каникулы в Барселоне, а подписчики похвалили отчаянную маму, которая рискнула отдохнуть с тремя детьми за границей.
ИСТОЧНИК KP.RU