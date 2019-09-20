2019-09-20T18:31:10+03:00
Общество

Пойдет под суд: ростовчанин насмерть сбил мужчину и скрылся с места аварии

Мужчина заметал следы ДТП
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Автомобилист неоднократно нарушал ПДДАвтомобилист неоднократно нарушал ПДДФото: Архив КП
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В донской столице перед судом предстанет ростовчанин, который сбил человека и уехал с места аварии. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, виновник ДТП пытался скрыть следы преступления.

Авария произошла вечером 5 сентября. Водитель на иномарке «Инфинити» ехал по улице Добровольского. Мужчина не увидел на дороге пешехода и сбил его. Ростовчанин скрылся с места ДТП и не вызвал скорую помощь. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался на следующий день. Погибший воспитывал двух детей — 4 и 9 лет.

—После случившегося обвиняемый попытался скрыть следы преступления, частично отремонтировав машину, — отметили в прокуратуре.

Мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения, за что его штрафовали. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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