2019-09-20T18:44:38+03:00
Общество

ГК «Ростов-Дон» с разгромным счетом обыграл соперников из Адыгеи

Донские гандболистки вырвали победу и противников
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Во втором тайме ростовчанки усилили преимущество. Фото: пресс-служба "Ростов-Дон"Во втором тайме ростовчанки усилили преимущество. Фото: пресс-служба "Ростов-Дон"
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Гандболистки клуба «Ростов-Дон» одержали победу над майкопской командой «АГУ-АдыИФ».

В первом тайме дончанки обыграли соперниц со счетом 23:9. А во втором тайме не оставили противникам шансов заработать очки. В результате игра закончилась со счетом 45:16 в пользу ростовчанок.

В конце матча было объявлено, что следующий чемпионат Европы по гандболу может принять Ростов-на-Дону. Но это пока не точно, однако игроки «Ростов-Дона» порадовались этой новости.

Следующий матч состоится в ростовском Дворце Спорта 25 сентября. Сборная России сразится со Словакией в отборочном матче Евро-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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