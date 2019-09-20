В Ростовской области пропал 79-летний пенсионер
В Ростовской области ищут 79-летнего пенсионера. Известно, что Григорий Ковалев живет в городе Гуково. Как рассказали волонтеры, которые занимаются его поисками, мужчина рано утром в пятницу, 20 сентября, ушел из своего дома, однако до настоящего времени не вернулся.
- В день исчезновения он был одет в зеленую футболку, темно-синее трико, носки и шлепки, - сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт Юг". - Рост пожилого человека 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы седые, он сильно сутулится.
Говорят, что дончанин теряется уже второй раз. В прошлый его нашли на улице Карла Маркса. Поэтому есть основания думать, что и в этот раз он направится туда же.
- Пожалуйста, все кто живет, работает или двигается в этой локации, посмотрите внимательно вокруг, давайте найдем дедушку, - обратились к неравнодушным волонтеры.
Если вам что-то известно о том, где он может находиться, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.
АЛЛО!
Звоните 8-00-700-54-52 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU