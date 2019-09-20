2019-09-20T18:47:11+03:00
Общество

В Ростовской области пропал 79-летний пенсионер

Рано утром он ушел из дома и не вернулся
Ольга ГОПАЛО
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Рано утром мужчина ушел из дома и не вернулся. Фото: Лиза Алерт Юг.Рано утром мужчина ушел из дома и не вернулся. Фото: Лиза Алерт Юг.
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В Ростовской области ищут 79-летнего пенсионера. Известно, что Григорий Ковалев живет в городе Гуково. Как рассказали волонтеры, которые занимаются его поисками, мужчина рано утром в пятницу, 20 сентября, ушел из своего дома, однако до настоящего времени не вернулся.

- В день исчезновения он был одет в зеленую футболку, темно-синее трико, носки и шлепки, - сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт Юг". - Рост пожилого человека 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы седые, он сильно сутулится.

Говорят, что дончанин теряется уже второй раз. В прошлый его нашли на улице Карла Маркса. Поэтому есть основания думать, что и в этот раз он направится туда же.

- Пожалуйста, все кто живет, работает или двигается в этой локации, посмотрите внимательно вокруг, давайте найдем дедушку, - обратились к неравнодушным волонтеры.

Если вам что-то известно о том, где он может находиться, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните 8-00-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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