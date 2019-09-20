В Ростовской области 91 человек заболел лихорадкой Западного Нила

СЕГОДНЯ 18:59 2019-09-20T18:59:34+03:00

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В Ростовской области озвучили число жителей региона, которые заболели лихорадкой Западного Нила в этом году. Ее переносчиками являются комары. Как рассказали в донском Управлении Роспотребнадзора, лихорадка была лабораторно диагностирована у 91 пациента.

Известно, что все они из таких городов как Ростова-на-Дону, Батайск, Таганрог, Шахты, Новошахтинск, а также из Аксайского, Азовского, Неклиновского, Мясниковского, Матвеево-Курганского, Салького, Веселовского, Каменского и Чертковского районов.

При этом эпидемиологи советуют не расслабляться, так как заболеть можно не только летом, но и осенью. В зоне риска не только люди, живущие у рек и озер, а также дачники, посетители базах отдыха, рыболовы и охотники.

В ведомстве добавили, что инкубационный период среднем составляет от трех до шести суток. Как правило, у пациентов возникают головные, мышечные и суставные, сыпь и симптомы общей интоксикации. А в отдельных случаях лихорадка Западного Нила может протекать с поражением центральной нервной системы.

Поэтому медики советуют не заниматься самолечением, а обращаться в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU