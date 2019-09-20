2019-09-20T18:59:34+03:00
Общество

В Ростовской области 91 человек заболел лихорадкой Западного Нила

Переносчики заразы — комары
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Медики советуют не заниматься самолечением, а обращаться в больницу. Фото: ГОПАЛО Ольга.Медики советуют не заниматься самолечением, а обращаться в больницу. Фото: ГОПАЛО Ольга.
Изменить размер текста:

В Ростовской области озвучили число жителей региона, которые заболели лихорадкой Западного Нила в этом году. Ее переносчиками являются комары. Как рассказали в донском Управлении Роспотребнадзора, лихорадка была лабораторно диагностирована у 91 пациента.

Известно, что все они из таких городов как Ростова-на-Дону, Батайск, Таганрог, Шахты, Новошахтинск, а также из Аксайского, Азовского, Неклиновского, Мясниковского, Матвеево-Курганского, Салького, Веселовского, Каменского и Чертковского районов.

При этом эпидемиологи советуют не расслабляться, так как заболеть можно не только летом, но и осенью. В зоне риска не только люди, живущие у рек и озер, а также дачники, посетители базах отдыха, рыболовы и охотники.

В ведомстве добавили, что инкубационный период среднем составляет от трех до шести суток. Как правило, у пациентов возникают головные, мышечные и суставные, сыпь и симптомы общей интоксикации. А в отдельных случаях лихорадка Западного Нила может протекать с поражением центральной нервной системы.

Поэтому медики советуют не заниматься самолечением, а обращаться в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области пропал 79-летний пенсионер
ГК «Ростов-Дон» с разгромным счетом обыграл соперников из Адыгеи
Пойдет под суд: ростовчанин насмерть сбил мужчину и скрылся с места аварии
Самая красивая мама России Полина Диброва разъезжала по Испании без прав и попала в ДТП
Три новые остановки добавили вечерней электричке Таганрог-Ростов
В Ростове-на-Дону девочку сбила иномарка
Бизоны, олени-маралы и вальсирующие яки: В цирке Ростова-на-Дону покажут удивительное шоу «ТОТЕМ»
Девять тысяч жителей Ростовской области переселят из аварийного жилья
В Ростовской области полицейские скрыли в справках о доходах недвижимость и счета в банках
Житель Ростовской области обвинил полицейского в избиении
В Ростовской области шахтерам выплатили четырехмиллионный долг
В Ростовской области пропал 54-летний мужчина
Ростовская АЭС: Поисковики со всей России восстановят фронтовую историю Дона
В «БКС Брокер» рассказали, в чем преимущества ОФЗ для ИИС