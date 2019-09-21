2019-09-21T09:56:48+03:00
Общество

Ростовчанин требует увеличить штрафы за нескошенную амброзию в 10 раз

Мужчина опубликовал петицию
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В последнее время количество аллергиков возрослоВ последнее время количество аллергиков возрослоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель донской столицы просит городские власти ужесточить меры по борьбе с амброзией. Такую инициативу мужчина опубликовал на городском сайте «Активный ростовчанин».

По мнению автора петиции, многие люди сейчас страдают от аллергии, вызванной пыльцой амброзии. Владельцы участков и других территорий должны избавляться от карантинной травы, но не делают этого.

- Предлагаю увеличить штрафы в 10 раз для физических и юридических лиц за нескошенную карантинную траву, - сообщил ростовчанин.

Также, житель Ростова-на-Дону требует разрешить соответствующим службам бороться с амброзией и другой карантинной травой, принудительно косить ее на их участках, а также взимать штраф и суммы за выполнение произведенных работ.

По данным официальной статистики, за последние 10 лет количество аллергиков заметно увеличилось.

Сейчас за нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей, должностные лица платят от 500 до 1 тысячи рублей, а юридические от 5 до 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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