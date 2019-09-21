Молодая мама Виктория Лопырева поделилась секретом привлекательности
Обладательница титула «Мисс Россия», посол чемпионата мира по футболу Виктория Лопырева раскрыла свои секреты сексуальности.
Недавно один из журналов включил ее в список 100 самых сексуальных женщин, что польстило знаменитой ростовчанке.
– По мне, женщина по-настоящему сексуальна тогда, когда глубоко внутри она в ладу с собой. Когда любит себя, уважает и ценит. Когда она на дружеской ноге со своими чертями. Когда не ведет войну. Когда умеет играть разные роли, не привязываясь ни к одной из них, – сообщила знаменитая модель.
По ее словам, это качество она ценит выше красоты. Виктория Лопырева считает, что красота – это полностью заслуга родителей. Знаменитость отметила, что девушка выглядит сексуально, только если умеет быть счастливой.
Многие люди поддержали Викторию Лопыреву в этом вопросе.Люди согласны в том, что сексуальность зависит не от внешности, а от общего образа женщины. Большинству поклонников размышления знаменитости были не интересны. Они засыпали знаменитость комплиментами.
ИСТОЧНИК KP.RU