Молодая мама Виктория Лопырева поделилась секретом привлекательности

СЕГОДНЯ 10:34 2019-09-21T10:39:07+03:00

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Обладательница титула «Мисс Россия», посол чемпионата мира по футболу Виктория Лопырева раскрыла свои секреты сексуальности.

Недавно один из журналов включил ее в список 100 самых сексуальных женщин, что польстило знаменитой ростовчанке.

lopyrevavika Недавно нам почту пришло письмо, что, мол, пришлите фото - Викторию (то есть меня) включили в список #100sexy или что-то такое.

– По мне, женщина по-настоящему сексуальна тогда, когда глубоко внутри она в ладу с собой. Когда любит себя, уважает и ценит. Когда она на дружеской ноге со своими чертями. Когда не ведет войну. Когда умеет играть разные роли, не привязываясь ни к одной из них, – сообщила знаменитая модель.

По ее словам, это качество она ценит выше красоты. Виктория Лопырева считает, что красота – это полностью заслуга родителей. Знаменитость отметила, что девушка выглядит сексуально, только если умеет быть счастливой.

lopyrevavika Последнее время мне попалось на глаза много информации на одну и ту же тему.

Многие люди поддержали Викторию Лопыреву в этом вопросе.Люди согласны в том, что сексуальность зависит не от внешности, а от общего образа женщины. Большинству поклонников размышления знаменитости были не интересны. Они засыпали знаменитость комплиментами.

ИСТОЧНИК KP.RU