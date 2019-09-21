Ростовчане вытащили из глубокого колодца испуганную собаку

СЕГОДНЯ 11:08 2019-09-21T11:11:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Парни вытащили из глубокого колодца в ЗЖМ собаку. Прохожие услышали жалобный вой, заглянули в колодец и увидели там черного щенка.

Молодые люди решили во что бы то ни стало спасти животное. Парни нашли веревку, а затем один из них спустился в колодец. Собака была в крайне истощенном состоянии, поэтому ее не стали привязывать, а ухитрились и передать из рук в руки. Парня подняли вверх на веревке. Другим путем выбраться из колодца было невозможно.

Собака крайне истощена

Сейчас неравнодушные горожане пытаются улучшить состояние здоровья собаки. Судя по всему, пес прожил в яме без еды и воды несколько дней.

«Парни настоящие молодцы», «Мужчины! Вот это поступок. Не перевелись еще хорошие люди», «Есть еще люди, спасибо. Значит еще не все потеряно», – хвалили поступок ростовчан пользователи в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU