2019-09-21T11:11:44+03:00
Общество

Ростовчане вытащили из глубокого колодца испуганную собаку

Собака провела в яме несколько дней
ПЕТР ДЕНИСОВ
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Спасателя пса вытащили из колодца на веревкеСпасателя пса вытащили из колодца на веревке
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Парни вытащили из глубокого колодца в ЗЖМ собаку. Прохожие услышали жалобный вой, заглянули в колодец и увидели там черного щенка.

Молодые люди решили во что бы то ни стало спасти животное. Парни нашли веревку, а затем один из них спустился в колодец. Собака была в крайне истощенном состоянии, поэтому ее не стали привязывать, а ухитрились и передать из рук в руки. Парня подняли вверх на веревке. Другим путем выбраться из колодца было невозможно.

Собака крайне истощена

Собака крайне истощена

Сейчас неравнодушные горожане пытаются улучшить состояние здоровья собаки. Судя по всему, пес прожил в яме без еды и воды несколько дней.

«Парни настоящие молодцы», «Мужчины! Вот это поступок. Не перевелись еще хорошие люди», «Есть еще люди, спасибо. Значит еще не все потеряно», – хвалили поступок ростовчан пользователи в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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